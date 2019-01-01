وزير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تسعى لتقويض سيادتنا في القدس

القدس المحتلة / سما /

قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، منع إجراء نشاط كانت تنوي السلطة الفلسطينية عقده في القدس، بادعاء انتهاك القانون.

وأوضحت القناة العبرية السابعة أنه تم تقديم التماس ضد قرار أردان إلى المحكمة العليا لكن تم إلغاؤه بناءً على توصية من القضاة، بعد ثبوت أن قرار أردان جاء بناء على معلومات استخبارية وتوجيهات حول الأمر.

وادعى أردان أن السلطة الفلسطينية تسعى بكل طريقة ممكنة تقويض السيادة الإسرائيلية في القدس، واعتبر أن إجراء اللقاء الثقافي في القدس من السلطة انتهاك للقانون وانتهاك للسيادة هناك.