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موعد صرف و رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية - فلسطين

الأحد 25 أغسطس 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد صرف و رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية - فلسطين


رام الله - سما


اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية (الشؤون سابقاً) عن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غداً الاثنين ٢٦ اغسطس ٢٠١٩ في فلسطين (الضفة الغربية و قطاع غزة)
يشار إلى أن الأسر الفقيرة المدرجة في برنامج الشؤون الاجتماعية، لم تتلقّ سوى دفعة واحدة من مستحقاتها لعام 2019 وذلك في 16 أيار/مايو من العام، وتم تأجيل صرف الدفعة الحالية قبل عيد الأضحى لنهاية الشهر، بسبب خلل فني حسب ما أعلنت الحكومة مطلع الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف نحو 111 ألف أسرة فقيرة من قطاع غزة والضفة الغربية، بمبلغٍ إجماليٍ 130 مليون شيكل تقريبًا، ويتلقى المستفيدون دفعة كل 3 شهور بمبلغ حده الأقصى 1800 شيكل حسب حالة الفقر.
رابط فحص شيكات الشؤون الإجتماعية 2019 في غزة من هنا، في إشارة إلى أنه لم يتفعيل الرابط بعد.
رابط الفحص :
http://www.mosa.gov.ps/

#وزارة التنمية الاجتماعية #شيكات الشؤون #رابط فحص #موعد صرف #وزارة الشؤون

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