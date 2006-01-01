نصر الله للاسرائيليين: الاحتلال لم يعد آمنا بعد اليوم وسنسقط الطائرات الإسرائيلية

بيروت / سما /

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن القصف الإسرائيلي لدمشق وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، "حدث خطير جداً جداً.. والموقف يجب أن يكون على مستوى الحدث"، مشددا على أن حزب الله اللبناني سيسقط من الآن فصاعداً أي طائرة إسرائيلية تستبيح السماء اللبنانية.

وأوضح السيد نصرالله خلال كلمته في مهرجان "سياج الوطن" بمناسبة الذكرى الثانية للتحرير أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف"، وأضاف "نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع"، مؤكداً أن "ما حصل ليلة أمس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.. وهو أول عمل عدواني منذ 14 آب 2006".

وقال: "أي سكوت عن هذا الخرق سيؤدي إلى تكرار السيناريو العراقي في لبنان حيث الطائرات المسيرة تقصف مراكز للحشد الشعبي في العراق ونتنياهو يباهي بذلك"، قائلاً "نحن في لبنان لا نسمح بمسار من هذا النوع وسنفعل كل شيء لمنع حصول هكذا مسار.. فالزمن الذي تقصف فيه إسرائيل لبنان وتبقى هي في أمان".

وأضاف نصر الله لسكان الشمال في فلسطين المحتلة "لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا .. انتظروا يوم، يومين، ثلاثة، اربع .. فنحن لن نسمح بهذا الاعتداء".