وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمستفيدين من المساعدات القطرية "100" دولار بغزة

غزة / سما /

اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاحد، تنويه هام للمستفيدين من المساعدات القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة.

وقالت الوزراة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "تنوه الوزارة لجمهور المستفيدين من المساعدات القطرية للأسر الفقيرة" بما يلى :

1- الالتزام بالصرف حسب الأحرف المحددة يوميا .

2- يتم استقبال طلبات الصرف لأصحاب الوكالات " السفر والمرض وكبار السن " يوم الاثنين المقبل الموافق 2/9/2019 .

ومساء الجمعة، أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 الف أسرة فقيرة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 25/8/2019، بواقع 100$ لكل أسرة.

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

وستتم عملية التوزيع عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.