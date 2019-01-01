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الحردان يتفقد آلية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأحد 25 أغسطس 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحردان يتفقد آلية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة بغزة


غزة / سما/

 أجرى خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جولة تفقد خلالها آلية صرف المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتفقد الحردان، عدداً من مراكز توزيع المساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع (100$) لكل أسرة، حيث بدأت عملية الصرف، وستستمر لعدة أيام لحين استلام كافة المستفيدين.

وتتم عملية التوزيع في مكاتب البريد في جميع محافظات غزة، والتي تتبع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمستفيدين الذين تم اختيارهم ضن المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وكان السفير محمد العمادي قد أعلن مؤخرا زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات المالية إلى 100 ألف أسرة لهذا الشهر، في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني، في إطار التخفيف من الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

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