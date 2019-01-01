غنيم يبحث مشكلة المياه في بلدة عرابة

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، وبحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف احتياجات بلدة عرابة المائية، والاجراءات التي من الممكن المساعدة فيها من قبل سلطة المياه، لزيادة كميات المياه وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما ان المناطق البعيدة والمرتفعة التي لا تصلها المياه.

وأكد غنيم خلال اللقاء في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأحد، ان سلطة المياه تسعى لتوفير خدمة المياه وفق الامكانيات المتاحة، وأنها نفذت في بداية العام الحالي مشروع شبكة توزيع مياه داخلية بتمويل من الموازنة التطويرية لسلطة المياه، الذي ساهم في زيادة كمية المياه الصالحة للشرب وتوزيعها بعدالة، وتقليل نسبة الفاقد في المياه.

واضاف ان الطواقم الفنية ستعمل على دراسة الوضع الحالي والامكانيات الفنية التي من الممكن القيام بها لتحسين كميات المياه الواصلة الى بلدة عرابة.