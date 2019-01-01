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الشرطة و"السياحة" تغلقان فندقاً غير مرخص بنابلس

الأحد 25 أغسطس 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

 أغلقت الشرطة ووزارة السياحة والآثار اليوم مكاناً يستخدم كفندق في نابلس، لعدم حصوله على الترخيص اللازم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة السياحة والآثار ومن خلال متابعتها لأحد الأماكن التي يشتبه بأنها تستقبل نزلاء دون ترخيص مسبق من وزارة السياحة والآثار، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في منح التراخيص من وزارة السياحة والآثار، قررت الأخيرة اغلاق المكان الذي كان معداً كفندق يستقبل المسافرين القادمين لمدينة نابلس ونزولهم به.

وجاء الاغلاق لحين استكمال إجراءات الترخيص حسب الأصول.

وأكدت أن شرطة السياحة تقوم بعمل جولات متتابعة ومستمرة على الفنادق و"البنسيونات" للتأكد من قانونيتها وسلامة إجراءاتها، بالترتيب والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار. وناشدت المواطنين التأكد من أماكن نزولهم في الفنادق والإبلاغ عن أية مخالفات.

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