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فلسطين تبدي استعدادها للتعاون في مواجهة حريق "الامازون"

الأحد 25 أغسطس 2019 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تبدي استعدادها للتعاون في مواجهة حريق "الامازون"


رام الله / سما /

 قامت وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع وزارات الخارجية والجهات المعنية في كل من جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية بوليفيا للتعبير عن تضامن دولة فلسطين مع ما تتعرض له مناطق واسعة في غابات الأمازون الاستوائية المطرية في البرازيل، وغابات تشيكويتانيا في بوليفيا من حرائق هائلة ذات أثر كبير ليس فقط على البيئة المحلية، وإنما على المناخ العالمي.

وجاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس، وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتيه، وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حسب بيان للخارجية، اليوم الأحد، استعداد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الفلسطينية والدولية المعنية على تقديم يد العون والمساعدة بما يتلاءم والامكانيات المتاحة والخبرات التخصصية. وقال المالكي: إن هذا واجب إنساني وأممي لدعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الحرائق وهذه الكارثة البيئية وأثرها المدمر على الكرة الأرضية.

وأضاف المالكي: إن الوزارة وعبر سفارات دولة فلسطين في برازيليا ولاباز على تواصل دائم مع المسؤولين في الدولتين من أجل التحرك الفوري لفريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة ضمن المسؤولية الجمعية التي نحملها ومن خلال رؤيتنا التضامنية لما له أثر محلي أو يتخطى الحدود الوطنية.

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