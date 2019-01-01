الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: أحبطنا هجوماً إيرانياً على الأراضي الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قال قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء تامير هيمان، إن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية استخبارية إيرانية ومنع شن هجوم على الأراضي الإسرائيلية.

وأشار هيمان وفق القناة العبرية السابعة، إلى أن القوات الإيرانية في سوريا حاولت في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة تحمل متفجرات فوق الأراضي الإيرانية وبفضل جهود المراقبة لدى جهاز الاستخبارات تم الكشف عن الاستعداد الإيراني الذي كان بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

ولفت إلى أن فيلق القدس يواصل جهوده لزعزة الاستقرار في المنطقة وإسرائيل تعمل على وقف محاولاته لإيذاء الإسرائيليين.