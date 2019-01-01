الرئيس يهاتف الفريق أول ركن البرهان مهنئا بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

رام الله / سما /

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وهنأه بمناسبة تشكيل مجلس السيادة وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجلس، وبنجاح العملية السياسية في السودان.

وتمنى الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، للفريق البرهان التوفيق في منصبه الجديد، وللشعب السوداني المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

بدوره شكر البرهان الرئيس على الاتصال، وأعلن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وتقرير مصيره والحرية والاستقلال، كما أكد وقوفه إلى جانب الشرعية الفلسطينية.

وكان الفريق البرهان، أدى اليمين الدستورية في الواحد والعشرين من الشهر الجاري أمام رئيس الجهاز القضائي في السودان، لتولي منصب رئيس المجلس السيادي المشكل حديثا.