هآرتس تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "دوليف": منفذوها ماهرون ومبدعون

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية "دوليف" غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، ان منفذو عملية "دوليف" أعدوا العبوة في مختبر مجهز للمتفجرات بطرية بدائية اعتيادية، مشيرة إلى أنهم يعرفون مكان العملية وترتيباته الأمنية جيداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن منفذو عملية "دوليف" ماهرون وملمون بالمكان والأمن جيداً، في إشارة إلى فشل "الشاباك" الإسرائيلي في معرفتهم إلى حد اللحظة.

وقالت: "بعض العمليات الأخيرة التي وقعت بالضفة الغربية، لا يمكن وصفها بالهجمات المنفردة، زاعمة أن المنظمات والفصائل الفلسطينية تقف خلفها.

يُشار إلى أن عملية دوليف أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها حاخام يبلغ من العمر ما يقارب الـ60 عاماً وشقيقها، فيما ذكرت مصادر عبرية أن منفذ العملية انسحب من المكان عبر مركبة تحمل أرقام إسرائيلية.