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الجيش اللبناني يصدر بياناً حول سقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت

الأحد 25 أغسطس 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يصدر بياناً حول سقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت


بيروت /سما/

نشر الجيش اللبناني، بياناً حول حادثة سقوط طائرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية بيروت فجر اليوم الأحد.

واخترقت طائرتين إسرائيليتين من نوع استطلاع الأجواء اللبنانية الساعة الـ2.30 فجر يوم الأحد (25/8/2019) فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار مادية.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "بعد سقوط الطائرتين حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

من جهته، قال وزير الدفاع، الياس بو صعب: "إنه من المبكر الحديث عن الخرق الذي حصل في الضاحية الجنوبية".

وكان مسؤول بحزب الله قد صرح لوكالة (رويترز)، أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت، إضافة إلى انفجار طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

وذكر المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز بعد إصابتهم بشظايا.

"توعد بالرد"

وكان المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف، قد أكد، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "الحزب لم يسقط أي طائرة"، مشيراً إلى أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضراراً، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية".

ووصف عفيف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".

كما أوضح أن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

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