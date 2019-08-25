الجهاد: تدين العدوان الغاشم على سورية ولبنان

غزة / سما/

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاحد، بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية.

وقالت الحركة خلال بيان لها، إنه من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصد هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها.

وأشارت الحركة الى ان استمرار العربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع، وهو ما يسعى نتنياهو وقادة الاحتلال إليه لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب أمن واستقرار المنطقة وحياة شعوبها.

وشدّدت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، إنّ هذا الاعتداء الآثم لن يفتّ من قوة المقاومة واستعدادها الدائم للدفاع عن شعبها في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

واعتبرت الحركة أنّ هذا العدوان الجديد يأتي في إطار الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الأمة العربية والإسلامية ويهدف إلى إرساء معادلات جديدة يظن العدو واهماً أنّه قادر على فرضها في ظل أزماته الداخلية وفشله العسكري والسياسي المتواصل.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق ومقاومته، ضدّ أي عدوان صهيوني.

من جهته، أدان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أنور أبو طه، الغارة الصهيونية الغادرة التي نفذت بطائرتين مسيرتين على أحياء سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت، ليل أمس، واعتبرتها عدواناً سافراً على الآمنين وعلى لبنان الشقيق حكومة وشعباً ومقاومة.

نص بيان الحركة..

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

ندين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا

تدين حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية.

إن من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصد هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها.

إن استمرار الاٍرهاب و العربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع، وهو ما يسعى نتنياهو وقادة الاحتلال إليه لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب أمن واستقرار المنطقة وحياة شعوبها.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الأحد 24 ذو الحجة 1440هـ، 2019/8/25م