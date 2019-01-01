"الصحة" تحذر من شراء واستهلاك المواد الغذائية المعروضة تحت الشمس

رام الله / سما /

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية جمهور المواطنين من شراء واستهلاك المواد الغذائية والمياه والمشروبات المخزنة في أماكن مكشوفة تحت الشمس، مؤكدة أنها تسبب أضراراً كبيرة على صحة المواطنين.

وأضاف مدير صحة البيئة م. إبراهيم عطية أن تخزين عبوات المياه والعصائر والمشروبات الغازية المخزنة تحت أشعة الشمس يعرضها لتحلل مكونات العلب البلاستيكية ودخولها إلى المياه والعصائر، حيث تتحول كيماوية خطيرة على صحة المواطنين.

وأكد أن لكل مادة غذائية شروط تخزين، وأهمها أن يتم التخزين في أماكن جافة وبعيدة عن الحرارة والإضاءة وأشعة الشمس.

وأوضح أن تعرض الأغذية لأشعة الشمس يؤدي إلى حدوث تحلل كيماوي للمواد الغذائية مع العبوات المخزنة فيها حيث تتحول تلك الأغذية إلى أماكن خصبة لنمو البكتيريا، كما تصبح متلوثة ميكروبياً، ومواد سامة.

ووجه المهندس عطية رسالة للمواطنين للابتعاد عن المواد الغذائية المخزنة تحت الشمس، وعدم شرائها، وذلك لحماية صحتهم، ولدفع التجار لإيجاد أماكن تخزين ذات شروط صحية سليمة.

وقال إن وزارة الصحة تقوم بمتابعة هذه القضية، حيث توجه تحذيرات للتجار غير الملتزمين وتحويل ملفات للقضاء.