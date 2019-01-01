كشف ملابسات جريمة سرقة وتشهير عبر تطبيق الانستغرام في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة وتشهير طالت احدى السيدات عبر تطبيق "انستغرام" وتلقي القبض على المشتبه به في الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بانه وبناء على شكوى تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من احدى السيدات والتي تتعلق بقيام شخص مجهول بسرقة حسابها على تطبيق الانستغرام والتشهير بها ونشر صورها الخاصة بغرض النيل من سمعتها والإساءة لها، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .

وأضافت بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة بحوزته والتحرز عليه اصولا .

وأكـدت على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .