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غزة: مجهولون يقتحمون مقر دائرة شؤون اللاجئين ويحطمون وينهبون محتوياته

الأحد 25 أغسطس 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مجهولون يقتحمون مقر دائرة شؤون اللاجئين ويحطمون وينهبون محتوياته


غزة / سما /

 اقتحم مجهولون، اليوم الأحد، مقر دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، وحطموا محتوياته.

واستنكرت مفوضية العلاقات الوطنية لحركة "فتح" في بيان، اعتداء مجموعة من المارقين على مقر الدائرة، والذي جرى على مرأى ومسمع ورعاية من حركة "حماس" الانقلابية التي سهلت ووفرت الحماية والدعم للمعتدين.

واعتبرت، أن هذا الاعتداء يشكل استمرارا لنهج "حماس" الإنقلابي بالاعتداء على الشرعية والمؤسسات الوطنية من خلال الاعتداء على إحدى مؤسسات منظمة التحرير، والذي يشكل جريمة جديدة لحركة "حماس" تضاف الى سلسلة جرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا والشرعية الوطنية.

وأضافت: ليس مستغربا على من انقض على النظام السياسي الفلسطيني ودمر مؤسسات السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية أن يستمر في محاولاته لاستهداف الشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

وطالبت المفوضية كافة القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية بالتحرك العاجل وإدانة هذا الاعتداء الآثم، وتحميل "حماس" كامل المسؤولية عما يجري في المحافظات قطاع غزة.

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