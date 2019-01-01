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اسرائيل تقرر بناء 120 وحدة استيطانية في سلفيت

الأحد 25 أغسطس 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر بناء 120 وحدة استيطانية في سلفيت


القدس المحتلة / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على اراضي ديراستيا بمنطقة واد قانا غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان ان" تسلمنا قرارا ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59 وهو ما بعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة ديراستيا.

واضاف زيدان ان الاراضي في تلك المنطقة هي اراضي حكومية والاحتلال يريد تغيير معالمها الى اراضي خاصة استيطانية بقرار عسكري من اجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض ايضا اراضي خاصة لمواطني ديراستيا وكفر لاقف.

واوضح زيدان "تم مراسلة كافة الجهات الرسمية من المحافظة وهيئة الجدار والاستيطان والارتباط الفلسطيني من اجل المساعدة في وقف القرار، ومساعدة البلدية واصحاب الاراضي من اجل رفع قضايا لدى المحاكم الاسرائيلية بعد تقديم كافة الاوراق الثبوتية، والاعتراض على ذلك حسب القرار الاسرائيلي خلال شهرين من تاريخ الاخطار".

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