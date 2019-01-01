"القدس المفتوحة" تعقد ورشة حول فعاليات مشروع "رومور"

رام الله / سما /

عقدت جامعة القدس المفتوحة، يوم الأحد ، ورشة عمل لعرض مخرجات مشروع رومور (ROMOR)، وذلك في مقر إدارة الجامعة في البالوع برام الله.

عقدت الورشة تحت عنوان: "عرض الخدمات المقدمة ضمن مشروع رومور"، وهي خدمات تم تطويرها بالتعاون مع الجامعات الشريكة في الوطن وجامعات أوروبية صديقة.

فتتح الورشة مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أ. د. محمد الطيطي، مرحباً بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونائبه للشؤون الأكاديمية أ. د. سمير النحدي، مؤكداً أهمية المشروع في تطوير قدرات العاملين في الجامعة، المتعلقة بإدارة مخرجات البحث العلمي والتعامل مع المصادر المفتوحة.

وأشار أ. د. الطيطي إلى أن الورشة تتضمن عرض النشاطات التي تمت في المشروع، وأين وصلت، وستعرض ملخصاً سريعاً لاستفادة الجامعات من هذا المشروع، متمنياً مزيداً من التفوق والنجاح لهذا المشروع. وبين أن "المستودعات الرقمية أصبحت مطلباً علمياً لكل المجالات العلمية، كون البحث العلمي أصبح واسع الانتشار متعدد الأطراف، وأصبحت الجامعات تنحى منحى التسابق في مجال تأسيس قواعد البيانات للجامعات تحتفظ بإنتاجاتها العلمية وأرشيفها العلمي فيه".

من جانبه، أشار د. يوسف أبو زر، منسق المشروع من الجامعة، إلى أهمية المستودع الرقمي للجامعة وللباحثين وطواقم الجامعة المختلفة، وقال: "جرى خلال فترة المشروع تطوير العديد من القدرات وتدريب طواقم الجامعة المختلفة على المهارات العلمية والعملية المتعلقة بإدارة مخرجات البحث العلمي والمستوداعات الرقمية، إضافة إلى بناء مستودع رقمي يضم نتاج البحث العلمي في الجامعة من مجلات علمية ورسائل ماجستير ومشاريع تخرج ومصادر إلكترونية وتعلم إلكتروني وبيانات الأبحاث".

وأشار أبو زر إلى أنه تمت ترجمة وتطوير ثلاثة مقررات تعليمية إلكترونية تقدم المهارات الأساسية والمعرفية الخاصة بإدارة المستودعات الرقمية، والتعامل مع المصادر المفتوحة مع حرية الوصول لها. وأوضح أن الفرصة أتيحت للعديد من الطلبة للمشاركة في التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأوروبية الشريكة في إيطاليا والنمسا وجلاسكو بإسكتلندا.

حضر اللقاء عميد البحث العلمي والدراسات العليا أ. د. حسني عوض، وعمداء كليات: الآداب أ. د. عبد الرؤوف خريوش، والعلوم الإدارية والاقتصادية أ. د. ذياب جرار، والتنمية الاجتماعية والأسرية د. إياد أبو بكر، والزراعة د. معن شقوارة، والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية د. وليد السلعوس، والقائم بأعمال مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل.