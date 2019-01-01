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معايعة تعلن نتائج امتحانات الخبير الفني لمكاتب السياحة والسفر

الأحد 25 أغسطس 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلنت رٌلى معايعة وزيرة السياحة والاثار وبحضور طوني خشرم رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة ونادر خوري رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية ونداء العيسة مدير عام المهن السياحية في وزارة السياحة والاثار، نتائج امتحانات الخبير الفني لمكاتب السياحة والسفر، حيث جرى الاحتفال في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة بالمتقدمين الناجحين متمنية لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية كخبراء لمكاتب السياحة والسفر الفلسطينية، متحدثة عن اهمية عقد مثل هذه الامتحانات في ضوء النقص والاحتياج بالسوق السياحي الفلسطيني لمدراء فنيين مؤهلين ومعتمدين من قبل الوزارة، لإدارة مكاتب السياحة والسفر في كافة محافظات الوطن.

وتحدثت معايعة عن دور الناجحين في رفد القطاع السياحي الفلسطيني والمساعدة بالنهوض بالواقع السياحي وضمان تطور هذا القطاع المهم والحيوي، علاوة على تقديم الخدمة السياحية المثلى للمجتمع المحلي وللضيوف والسياح والحجاج الذين يزورون فلسطين.

واكدت معايعة بان المتقدمين للامتحان هم ممن تنطبق عليهم شروط الاشتراك حسب الانظمة والقوانين المعمول بها استنادا الى قانون السياحة رقم 45 للعام 1965 من نظام مكاتب السياحة والسفر الصادر استنادا له رقم 46 للعام 1966.

من جهتها فقد أوضحت نداء العيسة مدير عام المهن السياحية في الوزارة بان المتقدمين مقسمين على 3 فئات وهي فئة السفر، وفئة السياحة، وفئة السياحة والسفر، وهو ما مجموعه 53 ناجح في الامتحانات اللازم للحصول على رخصة خبير مكاتب سياحة او سفر او سياحة وسفر.

#رُلى معايعة

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