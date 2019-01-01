  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دمشق: مقتل عنصرين من حزب الله وثالث إيراني بالغارة الإسرائيلية

الأحد 25 أغسطس 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق: مقتل عنصرين من حزب الله وثالث إيراني بالغارة الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

تسببت الغارات التي شنتها إسرائيل، الليلة الماضية، في محيط دمشق وقالت إنها استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات موالية لها، بمقتل مقاتلين اثنين من حزب الله وثالث إيراني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للإيرانيين وحزب الله في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشق أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، اثنان من حزب الله وثالث إيراني".

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إنه يتمركز عناصر حزب الله وميليشيات موالية لقوات النظام السوري من جنسيات غير سورية في المنطقة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف المرصد أنه "سُمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة مصياف غرب حماة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لصاروخ يرجح أنه إسرائيلي سقط في محيط مدينة مصياف نتيجة تصدي دفاعات النظام الجوية له، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بعد.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الإعلامية اللبنانية غادة عويس تطالب باستقدام اليهود للسعودية!

الكابنيت الإسرائيلي يبحث قريبًا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية

حزب الله يتوعد بـ"رد قاس" لنصر الله اليوم

محلل إسرائيلي: عملية دوليف اختبار حقيقي لكوخافي

جيش الاحتلال يصدر بيان بشأن أعمال البحث عن منفذي عملية رام الله

الاعلام العبري : 28 قتيلاً في قصف إسرائيلي على أهداف إيرانية

فتح تنفي علاقتها ببيان يدعو لإثارة الفوضى بغزة

الأخبار الرئيسية

الخارجية الأميركية تحذف تعريف "أراضي السلطة الفلسطينية" من موقعها

تقديرات : حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة قريبا

سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية ونتنياهو يزعم احباط هجوم إيراني

العمادي: حماس وإسرائيل ملتزمتان بوقف إطلاق النار ولا ترغبان بالحرب

يتنافسون في تهديداتهم ...كاتس يتوعّد بشن حرب في قطاع غزّة