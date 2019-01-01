حماس و الجهاد تدينان الهجوم الإسرائيلي على سوريا

غزة / سما /

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الاحد، بشدة ما وصفته بـ "العدوان الصهيوني الغاشم" على سورية.

وقالت الحركة في بيان لها، "إن من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصد هذا العدوان الصهيوني الذي يستهدف أرضها وشعبها."

وأضافت "إن استمرار العربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع، وهو ما يسعى نتنياهو وقادة الاحتلال إليه، لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب أمن واستقرار المنطقة وحياة شعوبها".

من جانبها قالت حركة حماس إن سقوط طائرة الاستطلاع المفخخة في حيّ سكنيّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، فعلا عدوانيا واستفزازيا من قبل العدو الصهيوني، وانتهاكا واضحا لسيادة لبنان.

وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب لبنان والمقاومة ضد أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني.