وزارة الاقتصاد الوطني تستعرض مؤشرات خدماتها لشهر تموز

رام الله / سما /

اصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، تقريرها الاحصائي لشهر تموز بشان مؤشرات خدماتها في تسجيل الشركات وترخيص المصانع وشهادات المنشأ ورخص الاستيراد و دمغ الذهب وتسجيل التجار و حماية المستهلك و حقوق الملكية الفكرية وتقديمها 5,444 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.

شهادات المنشأ

سجلت بيانات التقرير أن هناك انخفاضاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 1.6% لشهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق، و23.5% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، في حين سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهرارتفاعاً بنسبة 8.5% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاض بنسبة 24.0% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018. حيث صادقت الوزارة على 332 شهادة منشأ بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي.

رخص الاستيراد

شهد عدد رخص الاستيراد لشهر تموز ارتفاعاً بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 23.5% مقارنة مع شهر تموز من العام 2018، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد إنخفاضاً بنسبة 15.4% مقارنة بالشهر السابق، و43.6% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت الوزارة 2117 رخصة استيراد خلال شهر تموز 2019، وبقيمة إجمالية بلغت 70.1 مليون دولار تقريباً.

الشركات الجديدة المسجلة

شهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تموز 2019 ارتفاعاً بنسبة 66.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 7.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2018، كما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 311.5% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 1.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث قامت الوزارة خلال شهر تموز 2019 بتسجيل 161 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 50.2 مليون دولار أمريكي.

السجل التجاري

سجل عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر تموز 2019 ارتفاعاً بنسبة 28.2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 466.7% بالمقارنة مع شهر تموز من عام 2018، حيث قامت الوزارة خلال شهر تموز بتسجيل527 تاجراً جديداً.

ترخيص المصانع

شهد عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تموز ارتفاعاً بنسبة 25.0% مقارنة مع الشهر السابق، و11.1% مقارنة بالشهر المناظر 2018، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعاً بنسبة 50.0% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 126.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، حيث قامت الوزارة خلال شهر تموز 2019 بترخيص 10 مصانع جديدة.

حماية المستهلك

شهد عدد الجولات التفتيشية ارتفاعاً خلال تموز 2019 بنسبة 28.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجل عدد المحلات المزاره ارتفاعاً بنسبة 12.4% مقارنة بالشهر السابق، و10.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفع بنسبة 47.2% مقارنة بالشهر السابق،في حين انخفض هذا العدد بنسبة 12.0% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2018، حيث قامت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز 2019 بتنفيذ 424 جولة تفتيشية، زارت خلالها 2507 محل، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 184 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

سجلت كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تموز 2019 ارتفاعاً بنسبة 25.1% مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت بنسبة 26.2% بالمقارنة مع تموز من العام 2018، كما أن كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت ارتفاعاً بنسبة 27.7% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 26.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 964.924 كغم.

حقوق الملكية الفكرية

فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فقد تم إيداع 166 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتسجيل 205 علامة جديدة، كما تم تجديد 94علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع رسم صناعي واحد، بينما تم إيداع 3 براءات اختراع، بالمقابل لم يتم تسجيل أية براءة اختراع خلال شهر تموز 2019.

خدمات اللامركزية

شهد عدد خدمات اللامركزية لشهر تموز 2019 ارتفاعاً بنسبة 10.5% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 4.8% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 5,444 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.