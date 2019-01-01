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حزب الله يتوعد بـ"رد قاس" لنصر الله اليوم

الأحد 25 أغسطس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يتوعد بـ"رد قاس" لنصر الله اليوم


القدس المحتلة / سما /

أكّد المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف إن الحزب سيرد بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله في بلدة العين.

وقال عفيف في تصريح للـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الحزب لم يسقط أيّ طائرة"، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تُحدث أضرارًا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

ووصف المسؤول الإعلامي في حزب الله ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".

وأوضح "أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

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