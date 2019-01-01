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ريهام سعيد تعلن اعتزالها العمل الإعلامي والتمثيل

الأحد 25 أغسطس 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريهام سعيد تعلن اعتزالها العمل الإعلامي والتمثيل


وكالات / سما /

أعلنت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، عن اعتزالها الفن والإعلام، بعد الضجة التي أثارتها آخر حلقات برنامجها "صبايا الخير" حول النساء البدينات.

وظهرت ريهام في فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول مرضى السمنة.

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل إن هناك "حملة ممنهجة" ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، التي اعتبرت أنها غير مهينة للنساء ولم تذكر فيها شيئا مسيئا للبدينات، وإنما تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات.

وتابعت: "مفيش حد شاف الحلقة، مفيش حد شاف أنا قلت إيه، كل الناس بتردد لبعض كلام أنا ما قلتوش.. كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت.. في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ200 و250 كيلو".

واعتذرت من الأشخاص الذين غضبوا منها، مؤكدة أنها لن تعود إلى الشاشة مرة أخرى ولن تعمل في مجال الإعلام والفن.

واستطردت ريهام: "جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. 16 سنة بخدم الناس.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة".

وتأتي هذه الخطوة بعد الأزمة التي أثارتها حلقة برنامجها "صبايا الخير" وتحدثت خلالها عن البدينات، الأمر الذي دفع قناة "الحياة" لوقف البرنامج لحين انتهاء التحقيق، فيما أعلنت نقابة الإعلاميين المصرية أن ريهام سعيد ليس لديها تصريح بمزاولة مهنة الإعلام.

#ريهام سعيد

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