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الخارجية الأميركية تحذف تعريف "أراضي السلطة الفلسطينية" من موقعها

الأحد 25 أغسطس 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية تحذف تعريف "أراضي السلطة الفلسطينية" من موقعها


رام الله / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، إن الخارجية الأميركية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، عن قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.

وكانت الوزارة تعرف دولة فلسطين، "بالأراضي الفلسطينية" ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائيًا، وفق القناة.

ويأتي ذلك بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية بإزالة أي إشارة لكلمة "الأراضي المحتلة" وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.

وقالت القناة، إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودًا على الموقع الخاص بالخارجية الأميركية.

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