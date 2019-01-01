  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

كويتي ينصب على ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة بأكثر من مليون دولار

الأحد 25 أغسطس 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كويتي ينصب على ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة بأكثر من مليون دولار


وكالات / سما /

تعرَض ثلاثة شيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت لعملية نصب واحتيال من قبل أحد المواطنين وابنه، اللذين استوليا على 350 ألف دينار كويتي أي أكثر من مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد سجل الشيوخ الثلاثة من آل الصباح قضية نصب واحتيال بحق المواطن وابنه بعد اتهامهما بالنصب عليهم وسرقة 350 ألف دينار عن طريق الحيلة، بعد أن أوهموهم بتشغيل تلك الأموال في العقارات عن طريق البيع والشراء.

وأفاد الشيوخ في القضية المرفوعة أن المتهميْن (المواطن وابنه) أخذا تلك المبالغ منهم وأنهما رفضا إعادتها.

وجرى ضبط المتهميْن بعد رفع دعوى ضدهما، وبدأ التحقيق معهما في القضية للوقوف على حيثياتها ومعرفة الحقيقة.

#كويتي #مليون دولار

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تكشف عن اّلية صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة

شاهد.. الإعلامية اللبنانية غادة عويس تطالب باستقدام اليهود للسعودية!

الكابنيت الإسرائيلي يبحث قريبًا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية

محلل إسرائيلي: عملية دوليف اختبار حقيقي لكوخافي

جيش الاحتلال يصدر بيان بشأن أعمال البحث عن منفذي عملية رام الله

فتح تنفي علاقتها ببيان يدعو لإثارة الفوضى بغزة

الاعلام العبري : 28 قتيلاً في قصف إسرائيلي على أهداف إيرانية

الأخبار الرئيسية

الخارجية الأميركية تحذف تعريف "أراضي السلطة الفلسطينية" من موقعها

تقديرات : حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة قريبا

سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية ونتنياهو يزعم احباط هجوم إيراني

العمادي: حماس وإسرائيل ملتزمتان بوقف إطلاق النار ولا ترغبان بالحرب

يتنافسون في تهديداتهم ...كاتس يتوعّد بشن حرب في قطاع غزّة