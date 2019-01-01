كويتي ينصب على ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة بأكثر من مليون دولار

وكالات / سما /

تعرَض ثلاثة شيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت لعملية نصب واحتيال من قبل أحد المواطنين وابنه، اللذين استوليا على 350 ألف دينار كويتي أي أكثر من مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد سجل الشيوخ الثلاثة من آل الصباح قضية نصب واحتيال بحق المواطن وابنه بعد اتهامهما بالنصب عليهم وسرقة 350 ألف دينار عن طريق الحيلة، بعد أن أوهموهم بتشغيل تلك الأموال في العقارات عن طريق البيع والشراء.

وأفاد الشيوخ في القضية المرفوعة أن المتهميْن (المواطن وابنه) أخذا تلك المبالغ منهم وأنهما رفضا إعادتها.

وجرى ضبط المتهميْن بعد رفع دعوى ضدهما، وبدأ التحقيق معهما في القضية للوقوف على حيثياتها ومعرفة الحقيقة.