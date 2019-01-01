دعوة للطم والبكاء .. نشطاء يطلقون "أكبر تجمع للمكتئبين في الأردن"

وكالات / سما /

أطلق مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن دعوة للمشاركة فيما أسموه "أكبر تجمع للمكتئبين في الأردن".

وبحسب الدعوة التي تلقاها العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، يكون التجمع في أحد مناطق العاصمة عمان نهاية شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

وقبل أن تحذف الدعوة من على موقع فيسبوك، دعا منظمو الفعالية إلى التجمع على طريق المطار في عمان في 30 أيلول/سبتمبر، مشيرين إلى أن التجمع هو لـ"المكتئبين والمضغوطين من العمل والدراسة والظروف المادية وظروف الحياة".

وبينت الدعوة أن المجتمعين سيشترون وجبات الطعام ويأكلون ويبكون ويفضفضون لبعضهم، لكي يشعروا بأنهم ليسوا وحيدين في هذا الكوكب".