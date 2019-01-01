  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء يكتشفون مفتاح علاج سرطان مدمر في نبات شائع

الأحد 25 أغسطس 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يكتشفون مفتاح علاج سرطان مدمر في نبات شائع


وكالات / سما /

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، أن نبات القنب يمكن أن يحمل مفتاح مكافحة سرطان البنكرياس (أحد أكثر الأشكال دموية).

واختبر العلماء تأثيرات المركبات المشتقة من الماريغوانا، والتي تسمى الفلافونويد، على خلايا سرطان البنكرياس في أطباق بترية، وعلى الحيوانات المصابة بالمرض بحسب "مجلة ديل ميل".

وتسبب علاج الفلافونويد في قتل جميع الخلايا السرطانية لدى 70% من الفئران، المصابة بسرطان البنكرياس، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Frontiers of Oncology.

وتوجد مركبات الفلافونويد في جميع النباتات تقريبا (بما في ذلك الفواكه والخضروات)، التي تمنحها ألوانها الحيوية. وهناك أكثر من 6 آلاف نوع من الفلافونويدات، ولكن علماء هارفارد يرون إمكانات كبيرة في واحدة موجودة في القنب (الماريغوانا)، تُستخدم لصنع مركب يطلق عليه اسم FBL-03G.

وفي السنوات الأخيرة، اكتشف عدد كبير من الدراسات إمكانات النبات لعلاج السرطان.

وأشارت الدراسة إلى احتمال أن يمنع القنب نمو الورم بعدة طرق، ولكن آثار النبات غير واضحة بعد.

وقال الدكتور ويلفريد نغوا، المعد المشارك في الدراسة: "لقد أجرى الناس دراسات قبل أن يدركوا أن الحشيش يعمل في بعض الأحيان ضد السرطان، وفي بعض الأحيان لا يعمل".

ويُعزا الكثير من هذه التناقضات إلى التباين الواسع في تكوين أي سلالة أو نبات معين من القنب. وفي كثير من الأحيان، تنظر الدراسات إلى جزء كبير من الأجزاء المكونة للقنب، بدلا من دراسة كيفية عمل المركبات الفردية.

وفي الدراسة، قام الباحثون بفصل أجزاء كثيرة من نبات القنب، وأجروا اختبارات أولية لمعرفة الأجزاء التي أظهرت نشاطا أكبر "ضد" الأورام المضادة.

وتبين أن العلاج لم يمنع الورم من النمو فحسب، ولكن لدى نحو 70% من القوارض، تسبب العلاج الإشعاعي ومزيج FBL-03G في محو الأورام من الوجود.ووضعوا FBL-03G في طبق بتري مع خلايا سرطان البنكرياس، واستخدموا نوعا من العلاج الإشعاعي الذكي لاستهداف المركب مباشرة في أورام منتشرة لدى الفئران المصابة بسرطان البنكرياس.

وليس من الواضح ما إذا كان السرطان قد يعود، ولكن في الوقت الحالي، شفيت غالبية الفئران من السرطان.

ويعتقد الدكتور نغوا أن القنب يحتوي على خصائص تعديل المناعة. كما يمكن لمركب الفلافونويد أن يشكل خلايا المستضد التي تدرب الخلايا التائية للتعرف على المرض.

ولكن الباحثين يقولون إن هناك حاجة للقيام بالمزيد من الدراسات، مع الحذر من استخدام نبات القنب دون وعي أو استشارة طبية.

#علماء #سرطان #علاج

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تكشف عن اّلية صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة

شاهد.. الإعلامية اللبنانية غادة عويس تطالب باستقدام اليهود للسعودية!

الكابنيت الإسرائيلي يبحث قريبًا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية

محلل إسرائيلي: عملية دوليف اختبار حقيقي لكوخافي

جيش الاحتلال يصدر بيان بشأن أعمال البحث عن منفذي عملية رام الله

فتح تنفي علاقتها ببيان يدعو لإثارة الفوضى بغزة

الاعلام العبري : 28 قتيلاً في قصف إسرائيلي على أهداف إيرانية

الأخبار الرئيسية

الخارجية الأميركية تحذف تعريف "أراضي السلطة الفلسطينية" من موقعها

تقديرات : حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة قريبا

سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية ونتنياهو يزعم احباط هجوم إيراني

العمادي: حماس وإسرائيل ملتزمتان بوقف إطلاق النار ولا ترغبان بالحرب

يتنافسون في تهديداتهم ...كاتس يتوعّد بشن حرب في قطاع غزّة