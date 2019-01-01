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رقم تاريخي يبشر ليفربول بلقب البريميرليغ

الأحد 25 أغسطس 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم تاريخي يبشر ليفربول بلقب البريميرليغ


وكالات / سما /

حقق ليفربول رقما تاريخيا عقب فوزه على أرسنال (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول بات لديه 12 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بالمسابقة, بعد الفوز المستحق على "الغانرز".

وتعود آخر مرة حقق فيها الليفر هذا الإنجاز إلى عام 1990، عندما توج بآخر ألقابه من الدوري الإنجليزي بشكله القديم, إذ لم يستطع التتويج بعدها بأي لقب من المسابقة المحلية.

ويعد ليفربول ثاني أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 18 لقبا، خلف غريمه مانشستر يونايتد صاحب الصدارة بـ20 لقبا.

وكان "الريدز" قد خسر لقب النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة؛ حيث أصبح أول فريق في بطولة الدوري الإنجليزي يحقق 97 نقطة ويفشل في تحقيق اللقب.

وأصبح ليفربول الفريق الوحيد خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، الذي لم يفقد أي نقاط, كونه حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات.

#ليفربول #البريميرليغ

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