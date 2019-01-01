سان جيرمان يجهز عرضاً ضخماً لضم ويلفريد زاها

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان سيقدم عرضاً بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها ليكون بديلاً لرحيل نيمار المحتمل عن النادي.

النادي الفرنسي سيرسل وفداً إلى لندن هذا الأسبوع في الوقت الذي يشتد فيه الصراع بين برشلونة وريال مدريد على التوقيع مع نيمار. إذا تمت تلبية طلبات باريس سان جيرمان التي تقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني ، فسيعود نيمار إلى إسبانيا وقد يكون زاها بديله في حديقة الأمراء.

تغلق نافذة الانتقالات الأوروبية في غضون ثمانية أيام فقط.

أوضح بالاس لكل من آرسنال وإيفرتون هذا الصيف أنهم قيموا زاها بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني. وكان الدولي الإيفواري قد وقع عقداً جديداً مع النادي فقط في الصيف الماضي يحصل بموجبه على راتب 130 ألف في الأسبوع.

وكان زاها قد قدم طلباً رسمياً لـناديه يؤكد فيه رغبته في الرحيل وسيكون باريس سان جيرمان وجهة مثيرة له اقتصادياً ورياضياً.