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فيديو.. ريال مدريد يسقط أمام بلد الوليد بقيادة جوارديولا

الأحد 25 أغسطس 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يسقط أمام بلد الوليد بقيادة جوارديولا


وكالات / سما /

نجح بلد الوليد في خطف نقطة ثمينة من مضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد الموسم بقوة بعد فوزه على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب بالايدوس، قبل أن يسقط في هذه الجولة بالتعادل هدف مقابل هدف.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في المباراة بعد مرور 82 دقيقة، لكن لاعب الوسط سيرجي جوارديولا نجح في خطف التعادل لصالح بلد الوليد في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الرابعة، بينما يمتلك بلد الوليد نفس العدد من النقاط.

#نادي بلد الوليد #ريال مدريد

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