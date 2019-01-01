فيديو.. ليفربول يجلد آرسنال بثلاثية في أنفيلد رود

وكالات / سما /

حقق ليفربول الفوز في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك بالتغلب على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أرضية ملعب “أنفيلد رود”.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة تقدم ليفربول بهدفٍ دون مقابل سجله المدافع جويل ماتيب في الدقيقة 40 برأسية عقب ركنية نفذها ألكسندر أرنولد، وذلك رغم الشوط الجيد الذي قدمه لاعبو آرسنال.

ونجح ليفربول في تعزيز النتيجة بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح، من ركلة جزاء في الدقيقة 49 ومن ثم هدف آخر في الدقيقة 58.

واستطاع آرسنال تقليص الفارق بهدفٍ سجله الأوروجوياني لوكاس توريرا في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يكون ليفربول الوحيد الذي حقق الفوز في الجولات الثلاث الأولى من الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة التاسعة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نقاط آرسنال عند النقطة السادسة.