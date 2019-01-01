الاحتلال يعتقل ناشطا من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، رئيس لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد ذوو الناشط ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط محمد أبو الحمص، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه، ويجري الآن التحقيق معه في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية".

يشار إلى أنه في 26 يونيو/ حزيران تعرض الناشط أبو الحمص لإصابات مختلفة بعد رشه بغاز الفلفل وضربه بأعقاب البنادق على ظهره وصدره، وذلك بعد قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية منددة بالتنكيل ضد أهالي البلدة.