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الاحتلال يعتقل ناشطا من القدس

الأحد 25 أغسطس 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، رئيس لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد ذوو الناشط ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط محمد أبو الحمص، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه، ويجري الآن التحقيق معه في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية".

يشار إلى أنه في 26 يونيو/ حزيران تعرض الناشط أبو الحمص لإصابات مختلفة بعد رشه بغاز الفلفل وضربه بأعقاب البنادق على ظهره وصدره، وذلك بعد قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية منددة بالتنكيل ضد أهالي البلدة.

#الاحتلال

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