الإحصاء: استقرار أسعار تكاليف البناء وارتفاع تكاليف الطرق وشبكات المياه

رام الله / سما /

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية استقرارا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بشهر حزيران، فيما ارتفعت اسعار تكاليف الطرق وشبكات المياه والمجاري.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية استقر على 105.97 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.32%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.82 مقارنة بـ105.86 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.36%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة استقرارا خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر حزيران، إذ استقرّ الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم على 104.87 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.21% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.62 مقارنة بـــ109.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.30%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضا مقدراه 0.41%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.06% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.68 مقارنة بـ 113.61 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.64 مقارنة بـــــ116.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 107.16 مقارنة بــــ107.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.08% خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.79، مقارنة بـــــ109.70 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).