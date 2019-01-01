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تطور خطير.. إطلاق نار بالرشاشات ضد الدرك الأردني (فيديو)

الأحد 25 أغسطس 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطور خطير.. إطلاق نار بالرشاشات ضد الدرك الأردني (فيديو)


وكالات

في تطور خطير للأحداث التي تدور رحاها في الرمثا الأردنية الحدودية مع سوريا، وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، شخصا يطلق النار من رشاش تجاه قوات الدرك.

واستنكر غالبية المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي المشهد، معتبرين أن التعدي على قوات الأمن تجاوز للخطوط الحمراء كافة، مطالبين بفرض هيبة الدولة.

إلى ذلك، دفعت قوات الدرك، ليل الأحد، بتعزيزات إلى مدينة الرمثا، شمالي الأردن.

واتخذ الدرك القرار بإرسال تعزيزات، بعد إطلاق ملثم لأعيرة نارية من سلاح أتوماتيكي، باتجاه إحدى آليات الدرك. وارتكزت التعزيزات الأمنية، قرب محيط متصرفية الرمثا.

جدير بالذكر أن مدينة الرمثا شهدت يوم السبت أحداث شغب لليوم الثاني على التوالي. وتجددت الاحتجاجات وأعمال الشغب بالمدينة على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة، إلى جانب ما سماه الأهالي تضييق على تجار المدينة الذين يوصفون بـ "البحارة".

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