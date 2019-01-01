الاعلام العبري : 28 قتيلاً في قصف إسرائيلي على أهداف إيرانية

القدس المحتلة / سما /

شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما كبيراً الليلة الماضية على أهداف زعم أنها تتبع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، مما أدى إلى مقتل 28 شخصاً وفق ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف عناصر لفيلق قدس الإيراني وميليشيات شيعية، خططوا لتنفيذ عملية في الأيام الأخيرة ضد اهداف إسرائيلية، بواسطة اطلاق عدة طائرات مسيرة مسلحة.

وأكد الناطق أنه على أتم الاستعداد لمواصلة النشاطات لإحباط عمليات ضد "إسرائيل"، وأنه يعتبر ايران والنظام السوري المسؤوليْن المباشريْن عن محاولة الاعتداء الذي تم احباطه.

وعلق نتنياهو على الهجوم في سوريا قائلاً "إنه وبجهد عملياتي كبير، أحبطنا هجومًا على أهداف إسرائيلية من قبل القوات الإ يرانية".

وأضاف نتنياهو "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها".

أما عضو الكابينت ووزير النقل سموتريتش فقال :"نحن ندير معركة على ثلاث جبهات، غزة والضفة والشمال".

وشهدت المنطقة الشمالية استنفارا كبيرا للجيش الإسرائيلي، وأعلنت القناة 13 العبرية عن نشر القبة الحديدية في الشمال تحسباً لرد إيراني سوري على هجمات الليلة.