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العمادي: حماس وإسرائيل ملتزمتان بوقف إطلاق النار ولا ترغبان بالحرب

الأحد 25 أغسطس 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: حماس وإسرائيل ملتزمتان بوقف إطلاق النار ولا ترغبان بالحرب


غزة / سما /

قال محمد العمادي الدبلوماسي القطري، مساء السبت، إن حماس وإسرائيل ملتزمتان بوقف إطلاق النار بينهما وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عدة أطراف منها قطر والأمم المتحدة.

ونقلت قناة 12 عن العمادي قوله لمراسل وكالة (رويترز ) بغزة، إن حماس وإسرائيل لا ترغبان بالحرب رغم التصعيد، وليس لديهما أي مصلحة في ذلك، ويفضلان الهدوء. وشدد على أنه لا يوجد أي نوايا لدى الطرفين بالحرب.

وقال "الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة سيء، وإذا شعر السكان بتحسن الوضع المادي فإن مخاوف وخطر الحرب ستتلاشى".

وأشار إلى أن اللجنة القطرية لإعمار غزة ستعمل اليوم الأحد على صرف 100 دولار لأكثر من 100 ألف عائلة فقيرة بغزة.

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