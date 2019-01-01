جاد الله: الأخبار حول مصالحة دحلان والرجوب اوهام وفبركات إعلامية

غزة /سما/





قال القيادي في التيار الإصلاحي غسان جادالله ان تقرير الصحفي الإسرائيلي شلومي ايلدار حول مصالحة دحلان والرجوب ، هو خبر لا أساس له من الصحة .

وقال جاد الله في تصريح له " أن تلك الخيار مجرد فبركات واوهام فى مخيلة من اختلقوا هذه الكذبة من عرابي التنسيق الأمنى المستقويين بتواصلهم اليومي مع أجهزة الامن الاسرائيلي ، وبموازناتهم المالية الكبيرة والتي يصرفوا جزءآ منها على بعض الاعلاميين الاسرائيليين ليتمكنوا من تمرير أكاذيبهم التى تخدم مخططاتهم".

واضاف جاد الله ان "هذا الخبر في إطار الصراع المحتدم بين المحيطين بعباس على خلافته " حسب قوله.

