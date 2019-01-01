قدم لهم مكافأة البطل.. هنية يتوج اتحاد الشجاعية بطلاً لكأس السوبر

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توج عيدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، نادي إتحاد الشجاعية بطلاً لكأس سوبر المحافظات الجنوبية، بعد تغلبه على فريق خدمات رفح بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) بعد التعادل الايجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الشهيد محمد الدرة.

وقدم هنية مكافأة البطل لاتحاد الشجاعية بقيمة 1000 دولار، في ظل رعاية مؤسسة أمواج الرياضية للحفل الكروي والوطني في نهائي كأس السوبر.

وهنأ هنية، مجلس ادارة اتحاد الشجاعية ولاعبيه وطاقمه الفني وكوادره وجماهيره الوفية، بتتويج فريق كرة القدم بطل لكأس السوبر الذي حمل اسم الراحل "طلب الخباز" أحد لاعبي اتحاد الشجاعية سابقاً.

وشكر هنية، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على نجاح العرس الكروي وجهوده الكبيرة في اقامة نهائي السوبر، بقيادة نائب رئيس الاتحاد الأستاذ ابراهيم أبو سليم، وأعضاء الاتحاد ولجانه العاملة.

كما وثمن هنية جهود الشرطة الفلسطينية المبذولة في تأمين الملاعب، وكذلك الدور الكبير للاعلاميين وادارة ستاد "محمد الدرة" للخروج بمباراة السوبر بأفضل صورة.

وأشاد هنية، بفريق خدمات رفح بطل الثنائية الموسم المنصرم، الذي قدم كرة قدم جميلة رفقة أسماء لامعة صاعدة على مدار السنوات السابقة، الا أن الخسارة ليست نهاية المطاف، متمنياً لهم التوفيق في قادم البطولات.

الجدير ذكره، أن فريق اتحاد الشجاعية توج بطلاً لكأس سوبر المحافظات الجنوبية بعد فوزه على فريق خدمات رفح بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.