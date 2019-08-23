باسيل: حق الفلسطينيين مقدس وكرامتهم تعلو على أي اعتبار

بيروت /سما/

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل السبت، إن "حق الشعب الفلسطيني مقدس وكرامته تعلو على أي اعتبار آخر"، وذلك في تغريدة له بموقع "تويتر".

ويأتي تصريح باسيل في وقت شهدت فيه المخيمات الفلسطينية بلبنان الجمعة، استئنافا للمسيرات الاحتجاجية على قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين، وذلك بعد يوم من قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة برئاسة سعد الحريري لمتابعة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة.

وعمت حالة من الغضب العارم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وتصاعدت حدة الانتقادات بسبب عدم حسم تداعيات قرار وزير العمل اللبناني بشأن وجوب حيازة الفلسطينيين إجازة عمل، ونفذ اللاجئون الفلسطينيون إضرابا عاما بالمخيمات، للضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن قرار وزير العمل بشأن العمال الفلسطينيين.

وكان باسيل أثار تصريحات متناقضة العام الماضي، حينما دعا وكالة الأونروا إلى شطب كل لاجئ فلسطيني يغادر لبنان من سجلات اللاجئين.

وطلب باسيل، من "أونروا" في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة الأممية، الذي عقد في روما، منتصف آذار/ مارس 2018، شطب كل لاجئ فلسطيني من القيود إذا غادر لبنان أو حصل على جنسية أخرى.

ولاقت دعوة باسيل رفضا فلسطينيا واستهجانا من فصائل وأحزاب فلسطينية، قالت إنها "دعوة مخالفة للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقواعد اللجوء وقرارات القمم العربية"، معتبرة أنها "بمثابة تهديد لمستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين".