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جيش الاحتلال يصدر بيان بشأن أعمال البحث عن منفذي عملية رام الله

السبت 24 أغسطس 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصدر بيان بشأن أعمال البحث عن منفذي عملية رام الله


رام الله / سما /

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بياناً حول أعمال البحث عن منفذي العملية التي وقعت أمس الجمعة في مستوطنة دوليب غرب رام الله، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" تواصل ملاحقة منفذي العملية التفجيرية في عين داني بالقرب من دوليب والتي أدت إلى مقتل المستوطنة رينا شنراف.

وأضاف "خلال أعمال الملاحقة تم تنفيذ عدة اعتقالات وتم تحويل المعتقلين للتحقيق وما زال البحث جاريا عن المنفذين"، مشيراً إلى أن قائد فرقة الضفة العميد عيران نيف، أجرى صباح اليوم تقييماً للوضع في الميدان مع قائد "لواء أفرايم" اللواء يفتاح نوركين وكبار ضباط "الشاباك"

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