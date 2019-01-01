عشراوي تؤكد العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، مع عضو البرلمان السويدي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الديني توماس هامربيرج، آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، والسياسات الأميركية المطلق لدولة الاحتلال.

وأشادت عشراوي في اللقاء، الذي عقد اليوم السبت في رام الله، بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسويدي، معربة عن تقديرها لمواقف السويد الداعمة لقضيتنا العادلة بما فيها حق شعبنا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، معبرة عن امتنانها العميق لالتزام السويد الراسخ والدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت: "يتوجب على المجتمع الدولي العمل على حماية وكالة "الأونروا" والوقوف عند التزاماته تجاهها ومواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية الهادفة الى انهائها واسقاط حق اللاجئين بالعودة".

وجرى مناقشة آخر التطورات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية وفرض إسرائيل وقائع جديدة على الأرض بمواصلتها لسياساتها الاستعمارية الإحلالية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري.

وشددت على أهمية التدخل الدولي المشترك والعمل على جميع المستويات لحماية القضية الفلسطينية من الهجمة الشعبوية والعنصرية الهادفة لتصفيتها.

وفي نهاية اللقاء جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي إضافة الى مناقشة اليات التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات في جميع المجالات.