  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو لا يريد تصعيداً قبل الانتخابات

علينا ضرب حماس بشدة.. وزير الحرب الاسبق: نتنياهو لن يكون رئيس وزراء ولهذا السبب حماس تبتزه!

السبت 24 أغسطس 2019 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
علينا ضرب حماس بشدة.. وزير الحرب الاسبق: نتنياهو لن يكون رئيس وزراء ولهذا السبب حماس تبتزه!


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الاسبق موشيه يعلون، اليوم اليبت، إن بنيامين نتنياهو لن يكون رئيس وزراء!.

وبحسب القناة 13 العبرية، أضاف: يمكن أن يكون وزيرا أو عضو في الكنيست، لن نقرر، لكنه لن يكون رئيسا للوزراء وهذا شرط ضروري لنتحالف مع الليكود لتشكيل حكومة لاحقة.

وأوضح يعلون أن ما تفهمه حماس أن نتنياهو لا يريد تصعيداً قبل الانتخابات، وهذا هو السبب في أن حماس تبتزه، تدرك حماس أن نتنياهو يفضل أن يدفع لها بالدولار بدلاً من أن يدفع هو ثمناً باهظاً، لأن نتنياهو يعتقد أن أي شخص يذهب إلى الحرب قبل الانتخابات (مثل عناقيد الغضب عام 96، أو أولمرت في حرب لبنان الثانية) - قد يخسر.

وتابع: إنهم يدركون التردد الإسرائيلي والرغبة في شراء الدوء بالمال، مثل هذا لا ينتج الردع!

واردف: يجب أن تكون السياسة مقابل كل انتهاك للسيادة علينا ضرب حماس بشدة، يجب ألا نجتاح غزة على الفور أو نبدأ حربًا، لكن يجب أن نفرض الثمن! بدلاً من أن تفرض حماس علينا الثمن، فإننا للأسف ندفعه لشراء الهدوء لفترة قصيرة، بينما يتحمل سكان الجنوب دفع هذا الثمن، وخاصة غلاف غزة. ترجمة: مؤمنمقداد

الأكثر قراءة اليوم

المنحة القطرية ستصرف الاحد

"لا شبيه لها في العالم".. طهران تكشف مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل

ضابط إسرائيلي : حماس تنتقل من جناح مسلح إلى جيش نظامي ويكشف قدراتها العسكرية

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

والد المجندة القتيلة.. حاخام عسكري وأحبط عملية فدائية في شباط الماضي

يديعوت: هكذا تحدث أيمن عودة وغيّر المعادلة... "بدوننا لن يستطيع أحد"

انخفاض كبير أسعار الذهب عالميا

الأخبار الرئيسية

دحلان والرجوب

المونيتور: المصالحة بين دحلان والرجوب تجعل عباس لا ينام الليل

الكابنيت الإسرائيلي يبحث قريبًا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية

كوخافي

محلل إسرائيلي: عملية دوليف اختبار حقيقي لكوخافي

رواتب الموظفين

الحكومة: تكشف عن اّلية صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة

ضابط إسرائيلي : حماس تنتقل من جناح مسلح إلى جيش نظامي ويكشف قدراتها العسكرية