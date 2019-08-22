  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شاهد.. الإعلامية اللبنانية غادة عويس تطالب باستقدام اليهود للسعودية!

السبت 24 أغسطس 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الإعلامية اللبنانية غادة عويس تطالب باستقدام اليهود للسعودية!


القدس المحتلة / سما /

دخل الإعلامي السعودي، لؤي الشريف، في نقاش مع المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، حول "إسرائيلية" المسيح، بعد أن طالبت عويس بجلب اليهود إلى السعودية بدلا من الأراضي الفلسطينية.

ونشرت عويس، تغريدة قالت فيها: "تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية.. وكان مقرا لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟".

ورد الشريف على تغريدة الإعلامية اللبنانية قائلا: "أهلا غادة.. اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس (أرض إسرائيل) فالمسيح مثلا كان إسرائيليا من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطراريا وبعد طرد الرومان لهم من أرضهم هذه الحقائق التي لم تزورها السياسة".

وقالت عويس ردا على الإعلامي السعودي: "لا أجادل في هذا بل ردا على أصوات سعودية مثل هذا"، وتابعت في تغريدة أخرى: "وعلى أي حال، هناك حقائق في مقابل ما تسميه أنت حقائق تدحض هذه الحقائق"، ثم تابعت: "والله وصرتو تفهمو بيسوع".

فيما رد الإعلامي السعودي مجددا على مذيعة قناة الجزيرة قائلا: "أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيدا وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية، بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعا بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع".

تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية .. وكان مقرا لليهود! الا ينبغي أن يعودوا الى هناك بدل فلسطين؟ pic.twitter.com/ufTzfGdgIW

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 22, 2019

والله وصرتو تفهمو بيسوع !

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 23, 2019

الأكثر قراءة اليوم

المنحة القطرية ستصرف الاحد

"لا شبيه لها في العالم".. طهران تكشف مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل

ضابط إسرائيلي : حماس تنتقل من جناح مسلح إلى جيش نظامي ويكشف قدراتها العسكرية

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

والد المجندة القتيلة.. حاخام عسكري وأحبط عملية فدائية في شباط الماضي

يديعوت: هكذا تحدث أيمن عودة وغيّر المعادلة... "بدوننا لن يستطيع أحد"

انخفاض كبير أسعار الذهب عالميا

الأخبار الرئيسية

علينا ضرب حماس بشدة.. وزير الحرب الاسبق: نتنياهو لن يكون رئيس وزراء ولهذا السبب حماس تبتزه!

دحلان والرجوب

المونيتور: المصالحة بين دحلان والرجوب تجعل عباس لا ينام الليل

الكابنيت الإسرائيلي يبحث قريبًا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية

كوخافي

محلل إسرائيلي: عملية دوليف اختبار حقيقي لكوخافي

رواتب الموظفين

الحكومة: تكشف عن اّلية صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة