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غزة: العمادي يضع حجز الأساس لمشروع غسيل الكلى شمال القطاع

السبت 24 أغسطس 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: العمادي يضع حجز الأساس لمشروع غسيل الكلى شمال القطاع


غزة / سما/

 وضع السفير القطري محمد العمادي، اليوم السبت، حجر الأساس لمركز المرحومة نورة بن راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى بالمستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة .

وقال العمادي خلال الحفل بحضور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة، إن هذا المشروع يأتي من منطلق حرص قطر ممثلة بسمو أمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على تخفيف تداعيات الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصةً القطاع الصحي وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن المشروع سيشمل إنشاء وتجهيز المركز من ثلاث طوابق بطاقة 40 جهاز غسيل كلوي وعلى مساحة 550 مترًا مربعًا وبتكلفة اجمالية 1.7 مليون دولار، متمنيًا أن يساهم المركز الجديد في الحد من معاناة مرضى الفشل الكلوي وتليقهم خدمة ذات جودة.

من جانبه عبر أبو الريش عن شكره وتقديره الى دولة قطر أميراً وشعباً ومؤسسات وإلى السفير العمادي على ما تقدمه قطر من دعم سخي وواضح في كافة القطاعات في فلسطين وغزة على وجه الخصوص الصحة، وبما تشمله المشاريع من إحداث الأثر النوعي والكبير في مجال الخدمات الصحية.

وقال "ونحن اليوم إذ نضع حجر الأساس للمشروع والذي يحمل اسم مركز المرحومة نورة راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى، لنقدم هذه البشرى لأهلنا في محافظة شمال قطاع غزة وخاصة مرضى الفشل الكلوي بهذا المركز المتخصص والذي به نكمل الخدمات المقدمة بالمستشفى الأندونيسي".

وبين أن المركز سيخدم 180 مريضًا بالفشل الكلوي، وسيخفف من معاناتهم بالتوجه لمجمع الشفاء الطبي، لتلقي جلسات الغسيل والتي تمتد لساعات الفجر الاولى.

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