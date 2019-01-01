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اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

السبت 24 أغسطس 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة رام الله، فعاليات مخيم العين، ومخيم بلاطة، وبلدية كفر عقب، كل على حدة، حيث اطلع منهم على احتياجاتهم، وأهم القضايا للنهوض بالواقع المعيشي والتنموي فيها.

واوعز رئيس الوزراء بتلبية عدد من الاحتياجات بشكل فوري، وحسب الإمكانيات المتاحة، ودراسة كافة الطلبات المقدمة، والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

واشار اشتية إلى أن الحكومة تدرس إقامة الكلية الجامعية التقنية المهنية في منطقة نابلس، منوها الى ان من شأن ذلك المساهمة في خفض نسبة البطالة بين صفوف الخريجين من أبناء المخيمات وباقي المناطق المجاورة.

وشدد رئيس الوزراء على أن القيادة والحكومة تضعان المخيمات على رأس سلم أولوياتها، باعتبارها مركبا أساسيا في النسيج المجتمعي الفلسطيني، ونموذجا للتضحيات التي قدمها أبناء شعبنا.

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