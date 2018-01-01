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الهيئة الوطنية: الصمت الدولي يشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب

السبت 24 أغسطس 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية: الصمت الدولي يشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب


غزة / سما/

قالت لجنة قانونية فلسطينية، اليوم السبت، إن "مؤامرة الصمت الدولي تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والمقدسات".

وأضافت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في بيان صحفي: "إن مؤامرة الصمت الدولي تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب واستهداف المدنيين والإمعان في استباحة المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس".

وذكرت أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين وخاصة الأماكن المقدسة واستباحة المسجد الأقصى، "يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، "بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين".

وحثت الهيئة على "استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقات المصالحة والشراكة السياسية".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك المواطنون في قطاع غزة بمسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

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