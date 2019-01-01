بيرتس: بسبب فشل نتنياهو.. حماس تزداد قوة في الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

ما زالت تداعيات تصاعد العمليات الأمنية في الضفة الغربية تلقي بظلالها على الساحة الإسرائيلية، وسط انتقادات كبيرة للجيش والحكومة بفشلهما في التصدي لها، ومحاولة منعها.

عمير بيرتس زعيم حزب العمل اتهم نتنياهو بأنه أصبح عبئاً أمنيا لا يحتمل، ويفتقر إلى الإستراتيجية، وتسبب بأضرار للأمن لا يمكن إصلاحها.

وقال "بيرتس" إن تآكل الردع وإهانة السنوار لنتنياهو وتقوية حماس في الضفة الغربية هي نتيجة مباشرة لفشل رئيس الحكومة، وتركيزه فقط على كيفية بقاءه في موقعها السياسي.

وقتل أمس الجمعة مجندة إسرائيلية وأصيب اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة دوليب في الضفة الغربية.

وكشفت مصادر أمنية أن العبوة التي زرعت في المكان تم تفجيرها عن بعد، في عملية وصفتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالصعبة وبالتصعيد الخطير.