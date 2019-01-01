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سفارتنا بالقاهرة: بدء نقل جثمان الفقيد تامر سلطان إلى قطاع غزة

السبت 24 أغسطس 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة: بدء نقل جثمان الفقيد تامر سلطان إلى قطاع غزة


القاهرة /سما/

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة عن بدء نقل جثمان المواطن الفلسطيني تامر سلطان من مطار القاهرة الدولي ليتم نقله إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ، حيث وافته المنية في مستشفى عرفان في مدينة بيهاتش بالبوسنة والهرسك.

وأوضحت السفارة أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، فقد تواصلت سفارة فلسطين لدى البوسنة والهرسك مع سفارتنا بالقاهرة للوقوف على اجراءات نقل جثمان الفقيد تامر سلطان إلى قطاع غزة تلبية لرغبة أهله بدفن الجثمان في غزة.

وأوعز سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح لمندوبي السفارة بالقاهرة باستلام جثمان الفقيد من مطار القاهرة وإنهاء كافة الإجراءات بأسرع وقت ممكن، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية واستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمان إلى قطاع غزة حيث يرافقه مندوب من السفارة حتى معبر رفح البري.

ووجه السفير اللوح الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية والتي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة، مجددا تعازيه القلبية لعائلة سلطان الكريمة بالفقيد و لعموم شعبنا الفلسطيني.

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