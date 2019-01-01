الإعلان عن انطلاق الجمعية الفلسطينية لهواة ومربي الحمام

أريحا /سما/

أعلن اليوم عن انطلاق الجمعية الفلسطينية لهواة ومربي حمام الزينة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مدينة أريحا، حضره عدد كبير من المربين والهواة من مختلف محافظات الوطن.

وفي بداية الاجتماع، رحب عضو الهيئة التأسيسية للجمعية محمد العيسة بالمربين من مختلف محافظات الوطن، وشكرهم على حضورهم، وأكد أن الجمعية ستكون جسما جامعا لكافة المربين والهواة من محافظات الوطن، والذين سيستفيدون من مختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، والخدمات المتنوعة التي ستقدمها هذه الجمعية لهم.

بدوره، توجّه رئيس الهيئتين التأسيسية والإدارية للجمعية المحامي إياد القاضي بالتحية لجميع المربين والهواة، وشدد على أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الجمعية هو تأطير هذه الهواية وإبرازها على الصعيدين الوطني والدولي، ومساعدة المربين الفلسطينيين في تطوير انتاجهم والارتقاء به نحو المستوى المطلوب.

وأعلن القاضي أنه سيتم تنظيم معرض دولي للحمام نهاية شهر تشرين ثاني القادم.

وبيّن أمين صندوق الجمعية نسيم الرجبي أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف المربين الفلسطينيين وطيورهم، داعيا المربين الى الإسراع الى الانتساب للجمعية بهدف الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها لهم.

وخلال اللقاء، بارك المربون والهواة المشاركون هذه المبادرة، وقدموا مجموعة من المقترحات للنهوض بالجمعية وتطويرها مستقبلا.

وتم الاعلان عن أسماء أعضاء الهيئة الإدارية الأولى للجمعية الذين اختارتهم هيئتها التأسيسية وهم: المحامي إياد القاضي رئيسا للجمعية، محمد مناصرة نائبا للرئيس، عبد المنعم برقان أمينا للسر، نسيم الرجبي أمينا للصندوق، وعضوية كل من محمد العيسة، وشحدة السحار، ومحمد أبو هدروس.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب الانتساب للجمعية حيث بادر المربون المشاركون إلى تسجيل أسمائهم، ويتوقع أن تضم الجمعية في عضويتها مستقبلا عددا كبيرا من المربين الفلسطينيين الذين يعدون بالآلاف.

يذكر أن هواية تربية طائر الحمام تتمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب منهم.